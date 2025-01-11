"У него все хорошо, он допущен (до тренировок). У него была плановая операция во время отпуска. Сейчас у него уже все хорошо, он готов. На сборах будет в общей группе", - цитирует Вартапетова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Хорен Байрамян провел за "Ростов" во всех турнирах 21 матч и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт полузащитника с южанами рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров ростовчане располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Врач "Ростова": у Байрамяна была плановая операция во время отпуска. Сейчас у него уже все хорошо
Главный врач "Ростова" Михаил Вартапетов высказался о состоянии здоровья Хорена Байрамяна.
Фото: ФК "Ростов"