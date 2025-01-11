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Рианчо: Промес подвел "Спартак", когда угодил в неприятности

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении форварда Квинси Промеса в московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
- Промес подвел красно-белых, когда угодил в неприятности, и клубу пришлось перестраивать игру посередине сезона. Поэтому болельщики могут не понять его возвращение и не принять, - передает слова Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, Промес выступал за "Спартак" с 2014 года, после чего перешел в "Севилью", а затем стал игроком "Аякса". В 2021 году нидерландец вернулся в стан красно-белых и выступал за клуб до 2024 года, после чего соглашение с ним истекло.

Промес провел за "Спартак" 235 матчей во всех турнирах, забил 114 голов и сделал 59 голевых передач. Со "Спартаком" футболист выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны. Сейчас Промес выступает за "Дубай Юнайтед".

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