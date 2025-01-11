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Источник: "Зенит" не будет бороться за полузащитника "Торино" Илича, которым интересуется "Спартак"

"Зенит" больше не хочет приобретать полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: Getty Images Sport
По информации источника, "Зенит", который летом 2024 года работал над покупкой футболиста, больше не рассматривает возможность борьбы за игрока. Укрепление центра полузащиты не входит в число приоритетных задач на данный момент.

Ранее в СМИ была информация, что 23-летнего футболиста "Торино" хочет подписать московский "Спартак". Сообщалось, что итальянский клуб может запросить за своего игрока до 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Илич принял участие в 12 матчах, забил один гол и получил три желтые карточки. Его трудовой договор с "Торино" рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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