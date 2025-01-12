Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ХетафеНе начат
Атлетико
18:15
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
ПармаНе начат
Венеция
17:00
ИнтерНе начат
Болонья
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Аугсбург
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
ЛансНе начат
Монпелье
19:15
АнжеНе начат
Тулуза
19:15
СтрасбургНе начат
ПСЖ
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Полузащитник "Оренбурга" Башич: у Слишковича есть идеи, которые помогут нам остаться в РПЛ

Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о работе Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Слишкович — хороший тренер. У него есть идеи, которые помогут нам остаться в РПЛ. Нам надо как можно больше работать на сборах и стараться выигрывать в каждом матче. Мне кажется, что мы на это способны", - цитирует Башича "РБ Спорт".

Напомним, что в октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с московским "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится