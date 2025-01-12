"Слишкович — хороший тренер. У него есть идеи, которые помогут нам остаться в РПЛ. Нам надо как можно больше работать на сборах и стараться выигрывать в каждом матче. Мне кажется, что мы на это способны", - цитирует Башича "РБ Спорт".
Напомним, что в октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Полузащитник "Оренбурга" Башич: у Слишковича есть идеи, которые помогут нам остаться в РПЛ
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о работе Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"