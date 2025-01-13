"С Fan ID мы очень много теряем. Мы не видим файер-шоу, огромных баннеров. Всё это делала среда фанатов. Хотелось бы, чтобы Fan ID отменили. Не вижу смысла в нём. Мы и так все под колпаком уже. Хочется, чтобы было поменьше таких негативных моментов в нашем футболе и спорте вообще", — приводит слова Попова Legalbet.
Система Fan ID, также известная как "паспорт болельщика", была внедрена на матчи Российской Премьер-Лиги начиная с сезона-2022/23. Фанаты футбольных клубов выступили против этого решения и в знак протеста стали бойкотировать матчи чемпионата России, что привело к значительному сокращению посещаемости матчей.
В текущем сезоне РПЛ в первую тройку после 18-го тура входят "Краснодар", петербургский "Зенит" (оба - по 39 очков) и московский "Спартак" (37 очков).
Попов: хочется, чтобы Fan ID отменили. Мы и так все под колпаком
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о действующей на матчах РПЛ системе Fan ID.
Фото: ФК "Зенит"