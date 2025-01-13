Литвинов рассказал, как встретит Соболева на матче "Спартак" - "Зенит"

"Поздороваемся, пообщаемся. Мы с человеком играли в одной команде, общались и дружили. Ну, он перешёл в другой клуб. Даже великие футболисты, переходя из "Барсы" в "Реал", думаю, не начинали плеваться или ещё что-то", - приводит слова Литвинова "Советский спорт".
Нападающий Александр Соболев на протяжении 4,5 лет выступал в составе московского "Спартака". После этого в августе 2024 года форвард перешел в петербургский "Зенит".
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги запланирован на 16 марта в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Игра первого круга, которая прошла 24 августа в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура РПЛ, завершилась вничью 0:0.