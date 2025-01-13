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Литвинов рассказал, как встретит Соболева на матче "Спартак" - "Зенит"

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, как в марте на очной встрече команд встретит форварда "Зенита" Александра Соболева, перешедшего летом из стана красно-белых в Петербург.
Фото: ФК "Зенит"
"Поздороваемся, пообщаемся. Мы с человеком играли в одной команде, общались и дружили. Ну, он перешёл в другой клуб. Даже великие футболисты, переходя из "Барсы" в "Реал", думаю, не начинали плеваться или ещё что-то", - приводит слова Литвинова "Советский спорт".

Нападающий Александр Соболев на протяжении 4,5 лет выступал в составе московского "Спартака". После этого в августе 2024 года форвард перешел в петербургский "Зенит".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги запланирован на 16 марта в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Игра первого круга, которая прошла 24 августа в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура РПЛ, завершилась вничью 0:0.

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