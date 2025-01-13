"Складывается ощущение, что уровень РПЛ немного упал — стало меньше качественных иностранцев. Отсутствие еврокубков сказывается на уровне чемпионата. Если взять ЦСКА, "Зенит" и другие команды десятилетней давности — они приглашали действующих звезд мирового уровня, сейчас такое редко увидишь. По качеству футбола разница тоже есть, небольшая, но есть", - приводит слова Малых "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", которому удалось набрать 39 очков. Такое же количество очков в своём активе имеет и петербургский "Зенит", который уступает "быкам" по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился московский "Спартак" с 37-ю набранными очками.
Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля матчами 19-го тура.
Капитан "Оренбурга" Малых: уровень РПЛ упал - раньше ЦСКА, "Зенит" приглашали звезд мирового уровня
Защитник и капитан футбольного клуба "Оренбург" Андрей Малых поделился своим мнением о современном уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"