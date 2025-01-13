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СМИ: "Торино" не продаст Илича "Спартаку" дешевле, чем за 20 млн евро

По информации СМИ, итальянский "Торино" не расстанется с сербским полузащитником Иваном Иличем, если за него не предложат 20 млн евро.
Фото: Getty Images

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах сербского хавбека заинтересован московский "Спартак".

Иван Илич выступает за итальянский "Торино" с января 2023 года. Действующее соглашение между футболистом и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 18 млн евро.

В текущем сезоне Илич 13 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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