"Игроки находятся в хорошем состоянии, все рады встрече друг с другом. Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом? Нет, ребята все молодцы, все выполняли индивидуальные программы тренерского штаба. Будем более четко и структурированно подходить к результатам осмотра игроков, когда окончательно получим все данные", - приводит слова Козлова ТАСС.
12 января игроки московского "Спартака" после выхода из отпуска проходили медицинский осмотр. У красно-белых запланировано три зимних сбора: два сбора - в турецком городе Белек (14–21 января и 18-25 февраля) и еще один - в Объединенных Арабских Эмиратах (25 января - 13 февраля).
Напомним, после 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице.
Врач "Спартака": у игроков команды после выхода из отпуска нет проблем с лишним весом
Главный врач московского "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии футболистов команды после выхода из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"