«Все вышли с позитивным настроением, потому что почти месяц очно не виделись. Говорить, что все вернулись с нормальным весом — не буду. Есть ребята, которые превысили норму, но это допустимо. А дальше уже решает тренерский штаб.
Битело и Даса в связи с логистическими трудностями доезжают на медосмотр. Они сегодня-завтра пройдут медосмотр. Чавеса не будет, потому что у него родился ребенок. Главный тренер разрешил ему сразу прилететь в Катар», — рассказал Родионов в беседе с Sport24.
В период с 13 по 25 января команда проведёт первый тренировочный сбор в столице Катара, городе Доха. В рамках сбора запланирован один товарищеский матч. Согласно имеющейся информации, «Динамо» также проведёт товарищеский матч 4 февраля против «Краснодара» в рамках Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби, ОАЭ. 7 февраля запланирован матч против «Спартака» в рамках того же турнира.
«Динамо» занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.
Врач "Динамо": говорить, что все вернулись с нормальным весом, не буду
Врач московского «Динамо» Александр Родионов прокомментировал возвращение игроков из зимнего отпуска и поделился планами на ближайшие сборы.
Фото: ФК "Динамо"