— Читаете ли вы аналитику Александра Владимировича [Мостового]?
— Честно — вообще ничего не читаю. Вот правда. Подписан в Telegram на канал "Спартака" и на канал с новостями Москвы.
— Но вы знаете, кто такой Мостовой?
— Конечно, знаю.
— Мостовой мог бы поработать в "Спартаке" как стажер, но клуб выступил против. Как вы к этому отнеслись?
— Такие вопросы зависят от руководства — как оно посчитает нужным, так и будет.
23-летний защитник Руслан Литвинов с лета 2018 года находится в структуре московского "Спартака". Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил 6 жёлтых и 1 прямую красную карточки.
Александр Мостовой выступал в составе "Спартака" в 1987-1991 гг. Вместе с москвичами он дважды стал чемпионом СССР - в 1987 и в 1989 гг.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Спартака" Литвинов: не читаю аналитику Мостового
Защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов ответил, читает ли он аналитику бывшего игрока сборных СССР и России Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"