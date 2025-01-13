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Первый тренер Батракова рассказал, к какому европейскому чемпионату более тяготеет Алексей

Александр Зуев, первый тренер полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о том, какой европейский чемпионат подходит своему воспитаннику.
Фото: ФК "Локомотив"
"В отпуске он съездил, посмотрел на итальянский чемпионат, мы обменялись мнениями. Не буду говорить, что именно мы обсуждали, но он более тяготеет к испанскому чемпионату. Он с детства симпатизирует "Барселоне" и Лионелю Месси, который за нее играл. Думаю, куда-то туда ему дорога", - приводит слова Зуева "РИА Новости".

19-летний полузащитник Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Представитель футболиста Владимир Кузьмичёв сообщил о начале переговоров с "железнодорожниками" по поводу подписания нового соглашения.

В текущем сезоне Алексей Батраков 23 раза появлялся на поле в официальных матчах, забил 11 голов, отдал 8 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек. В декабре хавбек был признан лучшим молодым игроком 2024 года в чемпионате России по футболу.

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