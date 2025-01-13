- Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси? Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что, хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин — лучший российский футболист в истории.
Андрей Аршавин, игравший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера, выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год. С 2009 по 2013 год Андрей Сергеевич защищал цвета лондонского "Арсенала", после чего вернулся в Санкт-Петербург. В составе сине-бело-голубых он провел 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 123 результативные передачи. Трижды Аршавин становился с "Зенитом" чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
За национальную сборную России он провел 74 игры и забил 17 мячей, став в ее составе бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Источник: "СЭ"
Вьештица: Аршавин - лучший российский футболист в истории
Бывший защитник "Зенита" Милан Вьештица считает Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории России.
Фото: телеграм-канал сборной России