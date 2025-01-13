"Барко рассказывал Солари хорошие вещи о "Спартаке", но другие иностранные клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах по Солари, чем "Спартак", - передает Metaratings слова агента.
Пабло Солари, играющий на позиции крайнего флангового форварда, защищает цвета "Ривер Плейт" с лета 2022 года. Действующее соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом рассчитано до конца 2027 года. В прошлом сезоне нападающий провел за команду 42 матча, в которых записал в свой актив 10 забитых мячей и 5 голевых ассистов. Transfermarkt оценивает текущую рыночная стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.
Агент Солари: другие клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах, чем "Спартак"
Агент вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари Ариэль Кипершмид поделился информацией о том, как продвигаются переговоры по переходу его клиента.
Фото: FotoBaires