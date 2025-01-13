"Правда, что ЦСКА интересуется Алеррандро, и этой зимой он может оказаться в чемпионате России? Да, это правда", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает в качестве усиления нападающего "РБ Брагантино" Алеррандро.
В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды в составе команды "Витория". За время выступлений в этом клубе он провел 52 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач, став с 15 голами лучшим бомбардиром бразильской Серии А.
Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 4 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом действует до конца 2026 года.
Агент подтвердил интерес ЦСКА к нападающему Алеррандро из "РБ Брагантино"
Агент Карлос Майнберг Нето, работающий с форвардом "РБ Брагантино" Алеррандро, отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
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