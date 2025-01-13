"А что говорить? В ЦСКА есть спортивный директор. Есть руководство. Ты видишь Помазуна в списке на сборы? Нет. И я не вижу. Я всегда на стороне игрока. Ищем варианты. Остальное мне неинтересно", - цитирует агента Legalbet.
Сегодня, 13 января, пресс-служба ЦСКА опубликовала состав на первые зимние тренировочные сборы, которые пройдут в Абу-Даби. Вратарь Илья Помазун отсутствует в этом списке.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что московский ЦСКА отстранил голкипера от тренировок с основной командой "армейцев". Причиной послужило то, что в одном из интервью футболист допустил возможность перехода в столичный "Спартак".
В текущем сезоне 28-летний игрок, являющийся воспитанником красно-синих, не провел ни одной игры за основную команду. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
Агент: видите Помазуна в списке на сборы? И я не вижу. Ищем варианты
Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие его клиента в заявке на первый зимний сбор команды.
Фото: ПФК ЦСКА