- Хочу, чтобы Промес вернулся в РПЛ! Он легенда "Спартака", такому футболисту надо играть. У него русская душа, он любит "Спартак". Желаю ему только хорошего. Когда мы играли против них, я видел в его глазах отношение к команде.
Контракт нападающего из Нидерландов Квинси Промеса с московским "Спартаком" истек летом этого года. Форвард выступал в России за красно-белых с 2014 по 2018, а также с 2021 года. На данный момент 33-летний футболист находится в ОАЭ, где защищает цвета клуба второго дивизиона "Дубай Юнайтед".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Промес задолжал российским налоговым органам примерно 500 тысяч рублей.
Источник: "СЭ"
Майга: хочу, чтобы Промес вернулся в РПЛ! Он легенда "Спартака", у него русская душа
Хавбек "Пари НН" Мамаду Майга высказался за возвращение экс-форварда "Спартака" Квинси Промеса в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"