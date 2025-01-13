"Пришлось позвонить нашему товарищу Гарди, который работал с "Антальяспором". Это не агент, но посредник. Он сказал, что все сделки, начиная от Мертенса, заканчивая Икарди и Осимхеном – делал он. Гарди смеялся, когда я сказал, что "Спартак" купил топового спортивного директора из "Галатасарая". Он сказал: "Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам он не имеет", - приводит слова Гурцкая "Чемпионат" со ссылкой на выпуск на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Московский "Спартак" 3 января официально объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао. Контракт менеджера с красно-белыми был подписан на срок до конца сезона-2026/27. Ранее он трудился скаутом в лондонском "Арсенале", техническим директором в сборной Чили и руководителем международного отдела в турецком "Галатасарае".
"Он клубная мышь". Гурцкая сообщил, что Кахигао в "Галатасарае" не имел никакого отношения к трансферам
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу назначения на пост спортивного директора московского "Спартака" испанского специалиста Фрэнсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"