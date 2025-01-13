"Покупка Илича — мина замедленного действия. Потому что большая зарплата, и придётся её поднимать для Маркиньоса и Барко, особенно для Барко. Думаю, если Илич перейдёт в "Спартак", будет получать не менее 3 млн евро", — приводит слова Гурцкая "Чемпионат" со ссылкой на выпуск YouTube-канала "Это футбол, брат!".
По информации СМИ, московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, срок контракта 23-летнего футболиста с футбольным клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночная стоимость составляет 18 млн евро.
Гурцкая: покупка "Спартаком" Илича — это мина замедленного действия
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением о возможном переходе в московский "Спартак" сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.
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