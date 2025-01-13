"Мне кажется, что Гуарирапа психологически не был готов к игре за ЦСКА. Сауль очень старался в первой части сезона, но никак не мог забить. В "Сочи" венесуэльцу доверяли, а в Москве он больше выходил на замену. Может это сказалось как-то на нем. Сложно сказать сможет ли Гуарирапа заиграть в ЦСКА в конечном итоге. У клуба есть право выкупа нападающего, но я не уверен, что они им воспользуются", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
Сауль Гуарирапа был до конца сезона-2024/25 арендован московским ЦСКА у футбольного клуба "Сочи" за 400 тыс. евро. После перехода венесуэльский нападающий в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых не сумел совершить результативные действия.
Напомним, в арендном соглашении у ЦСКА имеется опция выкупа форварда. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 1 млн евро.
Тарханов предположил, с чем связана безголевая серия Гуарирапы в ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов высказался о выступлении нападающего московского ЦСКА Сауля Гуарирапы в первой части текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА