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Экс-тренер "Спартака" Абаскаль: надеюсь, что Россию в 2025 году вернут на международные турниры

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал заявление главы РФС Александра Дюкова о том, что он рассчитывает на возвращение России на международные турниры в 2025 году.
Фото: РФС
"Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность — это возможность для роста. Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся", - приводит слова Абаскаля "СЭ".

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить футбольные клубы и сборные от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидой этих организаций (чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов, Лига Европы и др.). В руководстве ФИФА и УЕФА утверждали, что данное отстранение будет оставаться в силе до тех пор, пока на территории Украины проводится специальная военная операция.

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