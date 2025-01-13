Белоус: Илич в "Спартаке" - это сложный трансфер, большие деньги, их вернуть невозможно

"Это сложный трансфер, большие деньги. Не знаю, как в условиях санкций "Спартак" будет платить деньги. Может быть, это будет оплачено через третьи страны. Считаю, что 25 миллионов в нынешние времена — это нецелесообразно. Мы не играем в еврокубках. Деньги вернуть невозможно", — приводит слова Белоуса Legalbet.
По информации СМИ, московский "Спартак" заинтересован в приобретении сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 официальных матчах, в которых сумел по одному разу поразить ворота соперника и отметиться результативной передачей. Соглашение игрока сборной Сербии с "Торино" рассчитано на срок до июня 2027 года.