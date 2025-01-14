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Абаскаль: рассмотрю любые предложения из России, но чувство возвращения домой испытаю лишь со "Спартаком"

Бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что ждет предложений из России.
Фото: ФК "Спартак"
— В начале интервью вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или "Зените"?

— Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со "Спартаком", - цитирует Абаскаля "СЭ".

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. После отставки испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По окончании сезона-2023/2024 боснийский специалист покинул клуб, а позже стал главным тренером "Оренбурга".

Под руководством Гильермо Абаскаля московский "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После московского "Спартака" Абаскаль работал главным тренером в испанской "Гранаде".

На данный момент оренбуржцы, главным тренером которых является Владимир Слишкович, располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.

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