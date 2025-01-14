"В последнее время понравился "Спартак", хотя я за него ещё со времён "Ротора" не болею. Это же наш главный соперник был. Но признаю: в последних турах года на "Спартак" было любо-дорого смотреть. Если будут весной играть так, как в концовке 2024 года, — станут чемпионами", - цитирует Есипова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову". Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Есипов: если весной "Спартак" будет играть, как в концовке 2024 года, то станет чемпионом
Экс-игрок сборной России Валерий Есипов высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"