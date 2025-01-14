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Абаскаль: Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда - сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе", - цитирует Абаскаля "СЭ".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Красно-белые занимают третье место в таблице с 37-ю очками в своем активе.

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