Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
ФулхэмНе начат
Брентфорд
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ноттингем Форест
23:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
20:30
МиланНе начат
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
20:30
Боруссия ДНе начат
Байер
22:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
22:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
22:30
Боруссия МНе начат

Кубок Испании

Новости
Оуренсе
23:00
ВаленсияНе начат

Камоцци: Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Это крутая шутка

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал высказывание Гильермо Абаскаля о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Это крутая шутка от Гильермо! История показала, что Абаскаль потерпел полную неудачу, как с Промесом, так и без него. Выражения "если бы", присуще людям, таким как Абаскаль, которые не способны на серьезные победы", - цитирует Камоцци Metaratings.

Гильермо Абаскаль заявил, что "Спартак" мог бы претендовать на чемпионство в РПЛ в прошлом сезоне, если бы команда не лишилась Квинси Промеса. Напомним, что испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством Абаскаля "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП в феврале 2024 года. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится