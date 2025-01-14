"Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Это крутая шутка от Гильермо! История показала, что Абаскаль потерпел полную неудачу, как с Промесом, так и без него. Выражения "если бы", присуще людям, таким как Абаскаль, которые не способны на серьезные победы", - цитирует Камоцци Metaratings.
Гильермо Абаскаль заявил, что "Спартак" мог бы претендовать на чемпионство в РПЛ в прошлом сезоне, если бы команда не лишилась Квинси Промеса. Напомним, что испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством Абаскаля "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП в феврале 2024 года. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
Камоцци: Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Это крутая шутка
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал высказывание Гильермо Абаскаля о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"