"Я провёл отпуск со своей семьёй дома, никуда даже не ездил. Мне хотелось провести время с родными и друзьями. Новый год в Албании отмечают, как и во всём мире. Ничего особенного: мы ждём полуночи, выходим на улицу, чтобы посмотреть салюты, празднуем", - цитирует Даку "Чемпионат".
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Ранее сообщалось, что Мирлинд Даку интересен нескольким французским клубам. Сообщалось, что албанец может покинуть чемпионат России уже этой зимой.
Нападающий "Рубина" Даку рассказал, как провел отпуск
Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку рассказал о своем отпуске.
Фото: ФК "Рубин"