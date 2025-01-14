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Нападающий "Рубина" Даку рассказал, как провел отпуск

Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку рассказал о своем отпуске.
Фото: ФК "Рубин"
"Я провёл отпуск со своей семьёй дома, никуда даже не ездил. Мне хотелось провести время с родными и друзьями. Новый год в Албании отмечают, как и во всём мире. Ничего особенного: мы ждём полуночи, выходим на улицу, чтобы посмотреть салюты, празднуем", - цитирует Даку "Чемпионат".

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

Ранее сообщалось, что Мирлинд Даку интересен нескольким французским клубам. Сообщалось, что албанец может покинуть чемпионат России уже этой зимой.

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