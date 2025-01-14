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Юран - о Виллиане Жозе: есть вопросы к бывшему спортивному директору: для чего он его брал?

Российский тренер Сергей Юран высказался об уходе Виллиана Жозе из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Скажем так, у меня появились вопросы по нему, когда его только привезли с лишним весом. Я бы подумал еще, прежде чем его взять, когда работал в РПЛ. По этому трансферу есть вопросы к бывшему спортивному директору: для чего он его брал?", - цитирует Юрана "СЭ".

Сегодня, 14-го января, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.

Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт на два года. Нападающий провел в составе красно-белых во всех турнирах 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего форварда в 2 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице, в 19-м туре чемпионата России.

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