"Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда "Спартак" в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал. Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: "Да, я слабый тренер", - цитирует Юрана "СЭ".
Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России. Испанский специалист признавался, что ему было очень комфортно работать в московском "Спартаке".
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
"Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Под руководством Гильермо Абаскаля московский "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После московского "Спартака" Абаскаль работал главным тренером в испанской "Гранаде".
Сергей Юран - о Абаскале: нужно признать, что ты слабый тренер
Российский тренер Сергей Юран высказался о работе Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"