Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
ФулхэмНе начат
Брентфорд
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ноттингем Форест
23:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
20:30
МиланНе начат
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
20:30
Боруссия ДНе начат
Байер
22:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
22:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
22:30
Боруссия МНе начат

Кубок Испании

Новости
Оуренсе
23:00
ВаленсияНе начат

Сергей Юран - о Абаскале: нужно признать, что ты слабый тренер

Российский тренер Сергей Юран высказался о работе Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда "Спартак" в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал. Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: "Да, я слабый тренер", - цитирует Юрана "СЭ".

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России. Испанский специалист признавался, что ему было очень комфортно работать в московском "Спартаке".

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

"Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Под руководством Гильермо Абаскаля московский "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После московского "Спартака" Абаскаль работал главным тренером в испанской "Гранаде".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится