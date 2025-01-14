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Полузащитник "Рубина" Вада сообщил, что восстановился от травмы

Полузащитник казанского "Рубина" Валентин Вада рассказал о восстановлении от травмы.
Фото: ФК "Рубин"
"В отпуске у меня было время, чтобы восстановиться от травмы, которая у меня случилась на тренировке в конце сезона. Провёл время с семьёй. Погода в Аргентине замечательная! Давно не видел свою семью: супругу и сына. Очень рад, что провёл это время вместе с ними", - цитирует Ваду "Чемпионат".

В текущем сезоне Валентин Вада провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

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