"Прямого контакта "Боавишты" со мной не было. Лучше этот вопрос задать руководству клуба или моим агентам. Лично я никак не общался. Но интерес — это всегда хорошо", - цитирует Кокарева "СЭ".
В текущем сезоне Никита Кокарев провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 14 матчей, пропустил 31 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в 4-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего голкипера в 900 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16-ю набранными очками.
Голкипер "Химок" Кокарев: прямого контакта "Боавишты" со мной не было
Голкипер "Химок" Никита Кокарев высказался о возможном переходе в "Боавишту".
Фото: ФК "Химки"