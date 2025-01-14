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Голкипер "Химок" Кокарев: прямого контакта "Боавишты" со мной не было

Голкипер "Химок" Никита Кокарев высказался о возможном переходе в "Боавишту".
Фото: ФК "Химки"
"Прямого контакта "Боавишты" со мной не было. Лучше этот вопрос задать руководству клуба или моим агентам. Лично я никак не общался. Но интерес — это всегда хорошо", - цитирует Кокарева "СЭ".

В текущем сезоне Никита Кокарев провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 14 матчей, пропустил 31 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в 4-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего голкипера в 900 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16-ю набранными очками.

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