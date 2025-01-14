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Представители Гандипура подтвердили интерес российских клубов

В агентстве Oxygen Sport Agency, представляющем интересы нападающего "Малавана" Резы Гандипура, рассказали, что к их клиенту есть интерес из России.
Фото: Getty Images
"Мы находимся в контакте с некоторыми клубами из России. Назвать клубы не могу, потому что это конфиденциальная информация", - приводит слова агентства "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что ряд российских клубов проявляют интерес к иранскому нападающему Резе Гандипуру.

На данный момент 19-летний форвард защищает цвета "Малавана" на правах аренды. Права на игрока принадлежат клубу "Пайкан", контракт которого рассчитан до 31 декабря 2026 года. В этом сезоне Гандипур оформил 5+4 по системе гол плюс пас в 15 матчах.

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