- Не могу сказать, почему Помазун никак не может найти себе команду. Илья зря ушёл из "Урала", он там играл хорошо. Мне кажется, что аренду можно было ещё продлить. Илье нужно сейчас уходить из ЦСКА, ведь он очень хороший вратарь, - сказал Тарханов в интервью "Чемпионат".
Ранее стало известно, что голкипер не поехал с "армейским" клубом на зимние тренировочные сборы. В СМИ была информация, что в услугах вратаря заинтересован столичный "Спартак". Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Помазун выступает за ЦСКА с 2017 года. Вратарь несколько раз уходил в аренду в екатеринбургский "Урал".
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ в 18 турах набрал 31 балл и занимает шестое место в таблице. В первом матче после зимнего перерыва "армейцы" в гостях встретятся с петербургским "Зенитом".
Тарханов: Помазуну нужно уходить из ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов высказался относительно возможного ухода из ЦСКА голкипера Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"