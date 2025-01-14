Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 1 1 1
Борнмут2 тайм
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Фулхэм2 тайм
Брентфорд
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 2 1 2
МиланЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Ювентус2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
4 - 2 4 2
Боруссия ДЗавершен
Байер
1 - 0 1 0
Майнц2 тайм
Айнтрахт
1 - 1 1 1
Фрайбург2 тайм
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Боруссия М2 тайм

Кубок Испании

Новости
Оуренсе
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Семак рассказал о задачах "Зенита" на первый сбор

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие задачи стоят перед командой на зимний сбор в Катаре для подготовки весеннему отрезку чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Сначала надо проверить состояние ребят, набрать физическую форму, которую во время отпуска растеряли. Главная задача. Плюс пройти сбор без травм, чтобы были живы-здоровы все. На втором сборе больше внимания будет уделено контрольным матчам, а также игровым взаимодействиям, - передает слова Семака "Матч ТВ".

Напомним, "Зенит" в последнем матче РПЛ перед зимней паузой, который прошел в начале декабря в рамках 18-го тура РПЛ, на своем поле уступил "Акрону" со счетом 1:2.

Петербургский клуб имеет в своем активе 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого также 39 баллов, но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 19-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле примет московский ЦСКА, встреча пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится