- Сначала надо проверить состояние ребят, набрать физическую форму, которую во время отпуска растеряли. Главная задача. Плюс пройти сбор без травм, чтобы были живы-здоровы все. На втором сборе больше внимания будет уделено контрольным матчам, а также игровым взаимодействиям, - передает слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" в последнем матче РПЛ перед зимней паузой, который прошел в начале декабря в рамках 18-го тура РПЛ, на своем поле уступил "Акрону" со счетом 1:2.
Петербургский клуб имеет в своем активе 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого также 39 баллов, но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
В 19-м туре чемпионата России "Зенит" на своем поле примет московский ЦСКА, встреча пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.
Семак рассказал о задачах "Зенита" на первый сбор
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, какие задачи стоят перед командой на зимний сбор в Катаре для подготовки весеннему отрезку чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ