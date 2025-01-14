- Если Илич будет оправдывать потраченные € 25 млн, значит, его нужно подписать. Если не будет оправдывать, тогда руководство "Спартака" опять ошиблось. Но без еврокубков нет смысла тратить большие деньги на футболистов, легионеров должен быть минимум, - передает слова Тарханова "Чемпионат".
Ранее в СМИ была информация, что красно-белые этой зимой рассчитывают подписать сербского полузащитника "Торино". Позже стало известно, что переговоры приостановлены из-за повреждения футболиста, из-за которого он выбыл примерно на месяц.
В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник провел 12 матчей в Серии А и забил один гол. Его трудовой договор с "Торино" рассчитан до 2027 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
"Спартак" в этом сезоне в 18 турах набрал 37 очков и идет на третьем месте в РПЛ. После возобновления чемпионата красно-белые сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура.
Тарханов - об Иличе: без еврокубков нет смысла тратить большие деньги на легионеров
Экс-тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе в "Спартак" полузащитника Ивана Илича из "Торино".
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