"Если удастся выиграть чемпионат вместе с "Динамо" — это было бы что-то реально крутое. Но жизнь настолько непредсказуемая, что сегодня одно, а завтра может быть что-то другое. Загадывать сложно. Хорошо, если все сложится так. Буду только рад", - цитирует Лещука "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Команда Марцела Лички одержала победу в двухматчевом противостоянии над московским "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Бело-голубые предстоит сыграть с московским ЦСКА в полуфинале верхней сетки турнира. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Лещук: если удастся выиграть чемпионат вместе с "Динамо" - это было бы что-то реально крутое
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук заявил о желании завоевать трофей с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"