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Нападающий "Рубина" Даку отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
"Что касается слухов о "Спартаке", все знают, что это большая команда. Не было ничего конкретного, никто не общался со мной или с моим агентом. Мне нечего сказать об этом, кроме как, что "Спартак" — это одна из лучших команд в России", - цитирует Даку "Чемпионат".

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Даку 9 матчей за сборную Албании и 1 забитый гол.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" изучает варианты приобретения Мирлинда Даку.

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