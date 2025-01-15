"Что касается слухов о "Спартаке", все знают, что это большая команда. Не было ничего конкретного, никто не общался со мной или с моим агентом. Мне нечего сказать об этом, кроме как, что "Спартак" — это одна из лучших команд в России", - цитирует Даку "Чемпионат".
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Даку 9 матчей за сборную Албании и 1 забитый гол.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" изучает варианты приобретения Мирлинда Даку.
Нападающий "Рубина" Даку отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"