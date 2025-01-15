"Зато есть Rutube и "ВК Видео". Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны. Я там смотрю "Гарри Поттера". В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл — хорошее качество, нет рекламы. Идеально!" - сказал Лещук в интервью "СЭ".
Напомним, что видеохостинг YouTube не отвечал всем требованиям законодательства Российской Федерации, вследствие чего его работа была замедлена на территории России летом 2024 года.
В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах 10 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота грозненского "Ахмата". Голкипер пропустил во всех встречах 17 мячей и сохранил ворота "сухими" в 1-м матче. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость 28-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.
Лещук - о замедлении YouTube: Rutube тоже нормально! Хорошее качество, нет рекламы
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук высказался о замедлении YouTube на территории РФ.
Фото: ФК "Динамо"