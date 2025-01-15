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Литвинов - о низкой результативности россиян: тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о низкой результативности россиян в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас — футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят. Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде, поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры", - цитирует Литвинова "СЭ".

В текущем сезоне российские игроки московского "Спартака" забили лишь два мяча в 18-ти турах чемпионата России. По этому показателю красно-белые занимают 15-е место во всей лиге.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

Напомним, что красно-белые уступили в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Ростову" и сыграют в четвертьфинале нижней сетки с тольяттинским "Акроном".

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