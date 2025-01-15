"Говоря о ситуации в таблице, думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионство. Как и год назад, будет трудно, сложно, но мы попробуем это сделать. Мы сами себе главный конкурент за золото", - цитирует Майсторовича "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице.
Команда Марцела Лички одержала победу в двухматчевом противостоянии над московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Бело-голубые сыграют с московским ЦСКА в полуфинале турнира.
Защитник "Динамо" Майсторович: мы сами себе главный конкурент за золото
Защитник московского "Динамо" Милан Майсторович высказался о шансах команды на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"