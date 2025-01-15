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Лещук: хочу, чтобы рубль был мировой валютой

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук хочет, чтобы рубль стал мировой валютой.
Фото: ФК "Динамо"
"Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту. Да те же самые овощи и фрукты", - цитирует Лещука "СЭ".

В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах 10 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота грозненского "Ахмата". Голкипер пропустил во всех встречах 17 мячей и сохранил ворота "сухими" в 1-м матче. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость 28-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом".

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