Журналист Карпов: "Спартак" приобрел игрока "Зенита"

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, за воспитанника чемпионской команды ЮФЛ-2 2008 года рождения столичный клуб заплатил около 2,5 миллионов рублей.
Несмотря на стремление «Зенита» сохранить игрока, Сорокин трижды отказался подписывать новый контракт с петербургским клубом. Причиной стала неуверенность в перспективах роста из-за акцента Сергея Семака на легионеров. В результате «Зенит» не стал препятствовать переходу, и Сорокин подписал с «Спартаком» двухлетний контракт.
16-летний Сорокин ростом 1,89 метром. Играет на позиции десятки. В прошлом сезоне в ЮФЛ-2 он провёл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых пасов. «Спартак» занял второе место, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 6 очков.