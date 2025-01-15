Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
20:30
Санкт-ПаулиНе начат
Унион
22:30
АугсбургНе начат
Вердер
22:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
22:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Кубок Испании

Новости
Альмерия
21:30
ЛеганесНе начат
Понтеведра
21:30
ХетафеНе начат
Барселона
23:00
БетисНе начат
Эльче
23:30
АтлетикоНе начат

Журналист Карпов: "Спартак" приобрел игрока "Зенита"

Московский «Спартак» завершил сделку по приобретению 16-летнего атакующего полузащитника «Зенита» Ивана Сорокина.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, за воспитанника чемпионской команды ЮФЛ-2 2008 года рождения столичный клуб заплатил около 2,5 миллионов рублей.

Несмотря на стремление «Зенита» сохранить игрока, Сорокин трижды отказался подписывать новый контракт с петербургским клубом. Причиной стала неуверенность в перспективах роста из-за акцента Сергея Семака на легионеров. В результате «Зенит» не стал препятствовать переходу, и Сорокин подписал с «Спартаком» двухлетний контракт.

16-летний Сорокин ростом 1,89 метром. Играет на позиции десятки. В прошлом сезоне в ЮФЛ-2 он провёл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых пасов. «Спартак» занял второе место, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 6 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится