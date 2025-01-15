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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил игру Виллиана Жозе за клуб

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился своими впечатлениями о выступлениях бразильского нападающего Виллиана Жозе за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
«Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Виллиан Жозе присоединился к «Спартаку» летом 2024 года за 2 миллиона евро из «Бетиса» . За время своего пребывания в команде он провел 13 матчей во всех турнирах и отметился одним голом в Кубке России. Контракт с бразильцем, рассчитанный до 30 июня 2026 года, был расторгнут по соглашению сторон. Согласно Transfermarkt, стоимость 33-летнего нападающего составляет 2 миллиона евро. За полгода в «Спартаке» Литвинов провёл на поле 222 минуты совместно с Виллианом Жозе, сыграв в девяти матчах. Сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

После ухода из «Спартака» Виллиан Жозе подписал контракт с бразильским клубом «Байя». Его первый матч за новую команду может состояться уже 17 января, если он выйдет на поле против «Алагоиньянс».

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