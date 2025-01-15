«Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
Виллиан Жозе присоединился к «Спартаку» летом 2024 года за 2 миллиона евро из «Бетиса» . За время своего пребывания в команде он провел 13 матчей во всех турнирах и отметился одним голом в Кубке России. Контракт с бразильцем, рассчитанный до 30 июня 2026 года, был расторгнут по соглашению сторон. Согласно Transfermarkt, стоимость 33-летнего нападающего составляет 2 миллиона евро. За полгода в «Спартаке» Литвинов провёл на поле 222 минуты совместно с Виллианом Жозе, сыграв в девяти матчах. Сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
После ухода из «Спартака» Виллиан Жозе подписал контракт с бразильским клубом «Байя». Его первый матч за новую команду может состояться уже 17 января, если он выйдет на поле против «Алагоиньянс».
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил игру Виллиана Жозе за клуб
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился своими впечатлениями о выступлениях бразильского нападающего Виллиана Жозе за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"