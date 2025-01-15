«У нас не очень хорошее положение в турнирной таблице. Нужно продолжать работать. Какое место по итогам сезона удовлетворит? Думаю, что место в первой восьмерке», — заявил Кокарев в интервью для «СЭ».
Напомним, что «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 18 туров. Если такая позиция сохранится до конца сезона, команде предстоит участвовать в стыковых матчах за сохранение места в Российской Премьер-лиге.
Для вратаря Кокарева это первый сезон в «Химках». Летом 2024 года 22-летний игрок перешёл из тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро. За «Химки» он провёл 10 матчей в РПЛ и 4 матча в Кубке России. В четырёх матчах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Первым матчем после возобновления чемпионата России «Химкам» предстоит встреча с воронежским «Факелом» на «Арене Химки» 2 марта. Из Кубка России клуб вылетел, проиграв «Уралу» по пенальти в 1/16 Пути регионов.
Вратарь "Химок" Кокарев: устроит место в первой восьмерке по итогам сезона
Голкипер «Химок» Никита Кокарев поделился своим мнением о турнирных перспективах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"