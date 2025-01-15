Отец Даку рассказал о возможном переходе сына в итальянский чемпионат

Фехми Даку отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал слухи об интересе к своему сыну со стороны итальянских клубов «Парма» и «Кальяри», а также саудовской «Аль-Кадисии».

Фото: ФК "Рубин"





Мирлинд Даку стал игроком «Рубина» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека» за 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний игрок уже провел 17 матчей за «Рубин» в РПЛ, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами. Он занимает третье место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги, уступая лишь Алексею Батракову и Манфреду Угальде.



Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. За свою карьеру в «Рубине» он сыграл 52 матча, в которых забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Кроме того, во время своего выступления за казанский клуб он впервые дебютировал за национальную сборную Албании в сентябре 2023 года. «От этих клубов ничего не поступало. Но, думаю, в ближайшие дни « Рубин » примет решение в отношении Мирлинда — давать ему новый контракт или продать в другую команду уже этой зимой», — рассказал Фехми Даку в интервью Sport24 Мирлинд Даку стал игроком «Рубина» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека» за 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний игрок уже провел 17 матчей за «Рубин» в РПЛ, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами. Он занимает третье место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги, уступая лишь Алексею Батракову и Манфреду Угальде.Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. За свою карьеру в «Рубине» он сыграл 52 матча, в которых забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Кроме того, во время своего выступления за казанский клуб он впервые дебютировал за национальную сборную Албании в сентябре 2023 года.