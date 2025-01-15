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Источник: Российские клубы проявляют интерес к защитнику "Монреаля"

Несколько ведущих российских клубов заинтересованы в услугах 20-летнего канадского защитника «Монреаля» Джакила Маршалла-Ратти.
Фото: IMAGO
Агент игрока подтвердил эту информацию.

«На данный момент я бы не хотел называть конкретные команды. Мы общались с некоторыми большими российскими клубами по поводу Джакила — это я могу подтвердить. Сам футболист заинтересован в трансфере в Россию, ему было бы интересно попробовать свои силы в новой лиге. Но в то же время к нему есть интерес от «Вольфсбурга» и «Фрайбурга». Посмотрим, где он в итоге окажется», — заявил представитель игрока Джонни Баез в разговоре с «РБ Спорт».

Джакил Маршалла-Ратти — универсальный футболист, способный сыграть как на позиции правого защитника, так и на всей бровке. Летом 2024 года он перешёл из «Торонто» в «Монреаль» за 780 тысяч евро. За свою новую команду Джакил успел провести 10 матчей, но в плей-офф они уступили по пенальти «Атланте», за которую выступает Алексей Миранчук, и выбыли из борьбы за главный трофей.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года.

Первый матч «Монреаля» в новом сезоне запланирован на 23 февраля, когда команда встретится с той самой «Атлантой» на стадионе «Мерседес-Бенц».






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