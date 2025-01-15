Источник: Помазун является одним из приоритетных выборов на позицию запасного вратаря в "Спартаке"

По информации источника, "Спартак" рассматривает вратаря ЦСКА Илью Помазуна как один из главных вариантов на позицию запасного голкипера. Сообщается, что руководство красно-белых еще не приступило к переговорам, однако с самим футболистом уже контактировал технический координатор клуба Артем Ребров.
Напомним, "армейцы" не включили Помазуна в состав команды на первый тренировочный сбор.
В нынешнем сезоне 28-летний воспитанник красно-синих не сыграл за команду ни одной встречи. Контракт игрока рассчитан до 2028 года.
Источник: Metaratings