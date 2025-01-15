Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
20:30
Санкт-ПаулиНе начат
Унион
22:30
АугсбургНе начат
Бавария
22:30
ХоффенхаймНе начат
Вердер
22:30
ХайденхаймНе начат
Штутгарт
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Кубок Испании

Новости
Альмерия
21:30
ЛеганесНе начат
Понтеведра
21:30
ХетафеНе начат
Барселона
23:00
БетисНе начат
Эльче
23:30
АтлетикоНе начат

Источник: Помазун является одним из приоритетных выборов на позицию запасного вратаря в "Спартаке"

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может оказаться в "Спартаке".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, "Спартак" рассматривает вратаря ЦСКА Илью Помазуна как один из главных вариантов на позицию запасного голкипера. Сообщается, что руководство красно-белых еще не приступило к переговорам, однако с самим футболистом уже контактировал технический координатор клуба Артем Ребров.

Напомним, "армейцы" не включили Помазуна в состав команды на первый тренировочный сбор.

В нынешнем сезоне 28-летний воспитанник красно-синих не сыграл за команду ни одной встречи. Контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится