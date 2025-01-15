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Деян Станкович оценил шансы "Спартака" стать чемпионом России

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович высказался о возможности красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги стать чемпионами России.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас действительно сейчас есть хорошая возможность [завоевать чемпионство], мы этого не скрываем и понимаем, что должны сделать. И сейчас очень важно во время этих сборов подготовиться максимально наилучшим образом", - приводит слова Станковича "Чемпионат" со ссылкой на интервью клубной пресс-службе.

Московский "Спартак" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка.

В первом матче после зимней паузы "Спартак" 2 марта на своём поле в рамках 19-го тура РПЛ сыграет против футбольного клуба "Оренбург".

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