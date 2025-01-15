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Станкович назвал цель "Спартака" на зимние сборы команды в Турции и ОАЭ

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович рассказал, какую цель будет преследовать команда на зимних сборах в Турции и ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"
"Наша цель — подготовить команду и психологически, и физически, и тактически, чтобы она была готова сыграть первый матч так же, как мы играли последние встречи, завершили этот отрезок. Сбор имеет такую цель, он разделён на три части: первая пройдёт в Турции, вторая в Дубае и третья — снова в Турции. В ОАЭ будет очень много матчей, и при этом будет достаточно высокая нагрузка", - приводит слова Станковича "Чемпионат" со ссылкой на интервью клубной пресс-службе.

Московский "Спартак" запланировал проведение трёх зимних учебно тренировочных сборов. Первый сбор пройдет с 14 по 21 января в турецком городе Белек. Второй сбор пройдёт с 25 января по 13 февраля в ОАЭ. А на третий сбор (с 18 по 25 февраля) красно-белые снова вернуться в Белек.

По итогам первой части текущего сезона "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-белых от первого места на данный момент составляет 2 очка.

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