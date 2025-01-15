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Самый высокооплачиваемый игрок "Пари НН" может продолжить карьеру в Швейцарии

По информации СМИ, гвинейский нападающий нижегородского "Пари НН" Зе Турбо близок к уходу из футбольного клуба.
Фото: ФК "Пари НН"
"С нападающим ведёт переговоры клуб из чемпионата Швейцарии. Зе Турбо является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ему на замену "Пари НН" готов подписать форварда за большие для себя деньги", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

Нападающий Зе Турбо выступает за "Пари НН" с августа 2023 года. Его действующий контракт с нижегородским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 500 тыс. евро.

В текущем сезоне форвард в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.

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